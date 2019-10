Un cargo s'échoue à l'entrée des bouches de Bonifacio

Le cargo Rhodanus était censé arriver à Marseille le 14 octobre 2019 après avoir quitté Taranto, en Italie, le 10 octobre. Mais dans la nuit du 12 au 13 octobre, le navire s'est échoué à l'entrée des bouches de Bonifacio, en Corse. Apparemment, il a raté son virage dans le golfe de Bonifacio et a foncé tout droit. Pour l'instant, le pire est évité. Le cargo repose en équilibre sur sa quille et aucune pollution n'a été détectée. Quid des précautions prises par les autorités face à cet incident ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.