Un chasseur aurait gravement blessé un automobiliste entre Rennes et Nantes

Samedi, sur cette deux fois deux voies entre Nantes et Rennes, un automobiliste reçoit une balle dans le cou. Le tireur : un chasseur en cours d'une battue aux sangliers proche de la route. Transféré à l'hôpital de Rennes, le pronostic vital du conducteur est engagé. Ce dimanche matin dans la commune voisine, les habitants sont très agacés. "Si on ne peut pas se balader ou ramasser des châtaignes ou des champignons sans être tranquilles, il faut arrêter" ; "les chasseurs c'est pas nouveau qu'ils ne respectent pas très très bien les règles de chasse. Si ça tombe sur une voiture c'est de toute évidence qu'il n'a pas vu un animal", confient quelques-uns. Pourquoi le chasseur pointait-il la route ? Comment un automobiliste a-t-il pu recevoir un tir d'une telle portée ? Une enquête est ouverte pour blessure involontaire. Une reconstitution criminelle est aussi en cours. Les chasseurs locaux, eux, tentent de comprendre ce qui s'est passé. "Quand on tire, on doit tirer à courte distance dans tous les cas de figures", explique André Douard. Selon le procureur de Rennes, le chasseur est en garde à vue.