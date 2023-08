Un chef en liberté : le pouvoir des fleurs

Si la cuisine est une quête, elle se résume en quelques mots. "C'est l'équilibre, la justesse, c'est ça qui est intéressant dans ce métier", affirme Nicolas Gaulandeau, chef cuisinier. Bienvenue dans l'univers d'un chef ancré dans le terroir de Chinon pour qui des bons produits accompagnent des histoires d'amitié. Depuis trois ans, Nicolas a ouvert son restaurant dans un château fort, le Rivau, et ses 600 ans d'histoires. Il a quitté Paris pour un retour aux sources, un retour aux sensations : sentir, toucher et, surtout, goûter encore et encore. Tout au bout du parc du Rivau, c'est son jardin secret. Des plantes sauvages, des fleurs, chaque cueillette déclenche une idée. La fraîcheur de l'agastache ou le parfum de l'immortelle, il voit le jardin comme une palette de couleurs, de la terre à l'assiette. Son attachement aux terres de la Touraine remonte à l'enfance. Nicolas a grandi dans une famille de trufficulteurs. Chercher des truffes d'été avec un producteur et son chien, c'est retrouver ses racines. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy