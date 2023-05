Un chef en liberté : les paysages dans ses assiettes

Son étoile, ce chef l'a décroché au pied des montagnes. Le lac du Bourget se réveille et le tableau prend vie. Comme par magie, Antoine Cevoz-Mamy, chef étoilé du restaurant "L'incomparable" à Aix-les-Bains (Savoie), transforme la Savoie en paysage mystérieux. Des couleurs et des saveurs qu'il connaît bien, car il est né en Savoie. Ses idées, il les puise dans le Massif du Jura. Le Savoyard s'évade et se perd au milieu des parfums. Une plante aux arômes d'amande lui rappelle par exemple son enfance. "Si je ne viens pas en montagne, si je ne viens pas me balader, et au détour des chemins et trouver des pépites comme ça, ce sont des plats que je n'aurai jamais pensés en cuisine", se confie-t-il. Ses racines, son terroir, dans les effluves d'une sauce. Une cuisine simple et rustique à l'image d'un plat de poisson, baigné dans une tisane de plantes. "Quand je fais un plat comme ça, ce que je veux, c'est que le client soit surpris, qu'il ait dans sa tête un déclic en disant 'mince, je n'aurai jamais pensé à associer montagne, lac", explique le chef étoilé. Surprendre, c'est son maître-mot. Il tente ses recettes jusqu'à ce que ça mordre. Dans ses filets, ce jour-là, le lavaret. Chaque prise lui apporte de nouvelles idées. L'audace de ses cuisines, c'est aussi l'aspect de ses plats avec des assiettes sur mesure crées par un tourneur de bois. Une invitation à voyager dans le parc de la Chartreuse où il cherche une manière originale de présenter ses mets. Antoine Cevoz-Mamy marche à l'instinct pour atteindre les sommets. À 33 ans, le jeune Montagnard n'est qu'au début de son ascension. TF1 | Reportage S. Prez, Q. Russel