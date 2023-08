Un chef en liberté, l'excellence en toute simplicité !

Du tumulte de la Côte d'Azur au calme de l'arrière-pays, de la gastronomie la plus exigeante à la simplicité d'une pizza au feu de bois, Christophe Cussac, chef chez "Les Ambassadeurs by Christophe Cussac" est un équilibriste. Il est à l'aise partout, surtout là où on ne l'attend pas. Le concert du groupe Phoenix à Cannes (Alpes-Maritimes) inspirera sa cuisine. Le chef écoute comme il goûte, crée des plats comme on compose un morceau. À 67 ans, doublement étoilé, l'artiste se lance aujourd'hui un défi en ouvrant un nouveau restaurant. Ici, la cuisine a des accents du Sud. Entre deux services, ce bourguignon d'origine s'échappe sur la route de sa province d'adoption. Modeste, le chef étoilé n'hésite pas à prendre conseil auprès de son ami pizzaïolo. Simplicité : c'est le maître-mot de Christophe Cussac dans la vie comme dans son plat signature. Ce chef, qui depuis 50 ans veut faire de la grande cuisine simple, semble avoir réussi son pari. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli, D. Laborde