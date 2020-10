Un chef en liberté : zoom sur le portrait de Christophe Bacquié

Toujours se dépasser, chercher l'excellence et la trouver, telles sont les devises de Christophe Bacquié. Un perfectionniste qui, même en plein coup de feu, compose ses assiettes comme un peintre impressionniste. Ce grand homme de 48 ans n'est jamais avare de conseils malgré sa présence intimidante. Entre deux services, ce Corse d'origine s'évade, une source d'inspiration permanente pour lui. Lors d'une échappée provençale à vélo, il rencontre ses producteurs. Etant également passionné de la mer, il se rend régulièrement sur le port de Sanary pour dénicher quelques surprises. Des merveilles de la mer dont il est l'un des grands interprètes. Des produits qui, selon lui, apportent de la valeur ajoutée à la cuisine. De nature fonceur, Christophe Bacquié est parfois difficile à suivre, mais reste toujours généreux. Même au sommet, il recherche sans cesse de nouvelles ascensions.