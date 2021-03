Un chèque de 40.000 euros pour "réduire le déficit public" : l’étonnant geste d’un contribuable français

40 000 euros, la somme n'est pas banale surtout quand le chèque est à l'ordre du trésor public. C'est le don apparu au Journal Officiel d'un certain Michel Fache à qui les contribuables disent aujourd'hui merci. Même Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics l'a remercié via les réseaux sociaux. Il souligne la rareté d'un tel don. Et en effet, en nous plongeant dans les archives du Journal Officiel, nous trouvons le don des époux K. : 78 euros, plus un véhicule Peugeot 309, une Citroën Zx et une imprimante laser. Se montrer généreux envers l'État n'est pas dans nos habitudes. Mais les Français ne sont pas radins envers leur pays. Ce sont le plus souvent les communes qui reçoivent des legs sur des testaments. Nous donnons plus de quatre milliards d'euros chaque année, mais pour l'aide à l'enfance, la recherche médicale et contre la pauvreté. Pourquoi donner 40 000 euros à l'État ? A-t-il ainsi voulu régler sa part de dette publique ? "La dette française est gigantesque. Elle dépasse les 2 700 milliards d'euros. Ça fait aujourd'hui environ 40 000 euros par Français. Donc, on est 67 millions de personnes pour l'éponger totalement", explique Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation de l'Ifrap, auteure de "La France peut-elle tenir encore longtemps ?". Alors, 40 000 euros, en quoi cela peut-il bien aider l'État ? "Le don que fait Michel Fache finance deux à trois secondes les dépenses publiques totales de l'État durant cette année. Alors que dans le même temps, cette somme est aussi le revenu moyen d'un couple de français normal", souligne François Lenglet, spécialiste économie de TF1. Une somme dépensée par le pays en moins de temps qu'il ne faut pour signer le chèque.