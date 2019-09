Un chirurgien accusé de viols à Jonzac : l'une de ses victimes présumées témoigne

C'est une affaire de pédophilie hors normes, dont l'ampleur n'est pas encore totalement connue. Un chirurgien a agressé pendant des années des enfants dans le cadre de son travail. Des faits qu'il consignait dans des carnets. Il y aurait potentiellement près de 200 victimes, filles et garçons. Une soixantaine d'entre elles ont décidé de porter plainte. Nous avons rencontré Victoire, une victime présumée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.