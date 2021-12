Un concert de Disney dans l'Hexagone

Les grands classiques de Disney ont été revisités à l'occasion d'un spectacle musical. Un grand orchestre symphonique joue les morceaux les plus connus. De Roi Lion à Fantasia, la troupe fait le tour du pays jusqu'au mois d'avril. Des artistes-interprètes, un grand orchestre symphonique, les bandes originales de films inoubliables et la féerie opère. Une expérience unique musicale et visuelle. Ce concert de Disney confère au chef d'orchestre une baguette magique. Du rock, de la variété et des ritournelles devenus d'immenses tubes. Quand Cerise, la voix française du dessin-animé Vaiana, apparaît sur scène, c'est en star qu'elle est accueillie. Il faut dire que la jeune chanteuse semble sortir tout droit d'une planche à dessin du film. Pour la première fois dans l'Hexagone, tout l'univers de Disney à grand renfort de cuivres et de violons. Une recette infaillible : le rire au service de l'émotion. TF1 | Reportage C. Magne, D. Blondeau