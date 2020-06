Un concert en "drive-in" à Albi

C'est le premier concert en "drive-in" dans l'Hexagone. Ce vendredi, le groupe Boulevard des airs s'est produit à ciel ouvert sur un parking à Albi et leur angoisse de jouer devant des voitures s'est vite dissipée. Les 500 spectateurs, de leur côté, ont été contents de revoir leurs idoles. Une expérience inédite marquée par des coups de klaxon et des appels de phares. Ce concert a permis de faire travailler une cinquantaine d'intermittents après trois mois d'inactivité.