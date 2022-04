Un concours sordide pour déloger les SDF d'Auxerre

L'affaire a été lancée par un élu d'opposition. La semaine dernière, il a reçu sur son téléphone deux photos prises, selon lui, dans les locaux de la police municipale d'Auxerre. Sur un tableau blanc, les consignes d'un défi pour le moins étrange. Il est écrit que s'il n'y a plus aucun sans-abri au 30 avril devant le Monoprix, les policiers seront gratifiés d'une récompense : un sachet de meringues maison ou encore un repas de cohésion offert. Offrir des récompenses pour déloger des sans-abris, la pratique est évidemment illégale et elle choque les habitants. De son côté, la mairie se dit surprise par cette affaire, c'est elle qui emploie les policiers. Mais elle rappelle qu'il y a de plus en plus de nuisances liées à la présence de marginaux, notamment le soir en centre-ville. Qui a décidé de lancer ce défi ? Qui finance ces repas ? La mairie ou les commerçants ? L'affaire est, en tout cas, prise très au sérieux, puisque le parquet d'Auxerre a été saisi et s'apprête à mener une enquête. TF1 | Reportage A. Etcheverry, H. Corneille, S. Humblot