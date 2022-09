Un couvercle sur les pâtes : le débat qui enflamme l'Italie

Les Italiens vont devoir de faire des efforts. Baisse de la température des radiateurs, fermeture des commerces le soir et rationnement de l'énergie dans toute l'industrie, tout ça est plutôt bien accepté. Mais une proposition ne passe pas : celle du prix Nobel de physique Giorgio Parisi. Il conseille de changer la méthode de cuisson des pâtes. "Une fois que l'eau bout, je mets le feu au minimum, ainsi ça cuit doucement sans consommer de gaz. Je pense que ça cuit les pâtes de la même manière", a expliqué Giorgio Parisi. Et là, c'est tout un pays qui se déchire. "Je n'ai jamais essayé, mais par curiosité, je le ferai" ; "Ce n'est pas la solution pour régler le problème de nos factures ou de la crise énergétique en Ukraine ou dans toute l'Europe". Sur les réseaux sociaux, la plupart des Italiens crient au sacrilège. Certains se risquent à essayer et d'autres ont trouvé une alternative au gaz. Mirko Allanti, chef cuisinier, a la mine grave. Il a essayé la recette du prix Nobel, car nous lui avons demandé. Il n'avait pas très envie. Verdict : "ce n'est pas une bonne pâte, elle est sèche". TF1 | Reportage M. Poissonnet, M. Dupont