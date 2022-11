Un croisiériste à la mer, une nuit à attendre les secours

La traversée s'annonçait agréable. Mercredi dernier, ce bateau de croisière, le Carnival Valor, part de la Nouvelle-Orléans (États-Unis) pour rejoindre Cozumel (Mexique). À bord, un frère et sa sœur se rendent au bar. Vers 23 heures, il part aux toilettes et ne reviendra pas. Ce n'est que le lendemain, vers midi, que sa sœur signale sa disparition. L'équipage frappe alors à toutes les portes, examine chaque couloir, mais il reste introuvable. Et pour cause, il n'est plus à bord. L'homme est tombé quelque part, dans le golfe du Mexique. Rapidement, le paquebot fait demi-tour et les recherches sont lancées 320 kilomètres à la ronde. Les bateaux aux alentours sont prévenus et des hélicoptères arrivent en renfort. De longues heures passent, quand soudain... Une silhouette. Les gardes-côtes l'ont repéré. L'homme de 28 ans est à bout de forces, il faut agir vite. Mais il fait nuit, c'est une opération délicate. Finalement, les secours parviennent à l'hélitreuiller. Comment a-t-il fait pour passer par-dessus bord ? Était-il ivre ? Pas de réponse pour l'instant. L'homme en tout cas, est sain et sauf. TF1 | Reportage Q. Fichet, S. Deshaies