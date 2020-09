Un début d'automne marqué par l'arrivée précoce de la neige dans les Alpes

Alors que la semaine dernière, il faisait 25 °C en Haute-Savoie, les températures avoisinent 0 °C ce samedi. En effet, en ce début d'automne, c'est la neige qui est arrivée de façon très précoce sur les massifs. Il en est tombé jusqu'à 30 centimètres dans les Alpes. Une ambiance étonnante et exceptionnelle pour une fin de mois de septembre. Aucun véhicule n'étant encore équipé pour faire face à l'hiver, les préfectures appellent à la vigilance.