Un déconfinement compliqué pour les personnes porteuses de handicap

Près de deux millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes dans l'Hexagone. 500 000 sont sourdes ou malentendantes. Pour elles, le déconfinement est une épreuve. Il était déjà difficile de vivre normalement avant l'épidémie. Désormais, les gestes barrières les ont privés du peu de repère qu'elles avaient dans l'espace public. Nous avons suivi le quotidien de Julien Zézéla, non-voyant, et Nathalie Birault, sourde.