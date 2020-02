Un déficit d'une centaine de millions d'euros pour Renault en 2019

Pour la première fois en dix ans, le groupe Renault a annoncé vendredi une perte de 141 millions d'euros durant l'année 2019. Un résultat qui peut s'expliquer en partie par l'affaire Carlos Ghosn, son ancien PDG. Pour y remédier, la direction envisage un redressement avec un plan d'économie de deux milliards d'euros. Pour ce faire, aucun "tabou" n'est à exclure en l'occurrence la fermeture d'usines et donc des suppressions d'emploi à la clé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.