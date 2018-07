Un défilé du 14 juillet sous le signe de la fraternité

Sur fond d'hommage au colonel Arnaud Beltrame, le traditionnel défilé du 14 juillet de cette année avait pour thème "la fraternité d'armes". En effet, les troupes françaises engagées en Irak et au Sahel avaient été mises à l'honneur. Les forces déployées auprès de la population de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma ont également été honorées. Deux des visages de l'armée française pour lesquels les étourderies survenues durant le défilé ont été pardonnées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.