Un dernier hommage très populaire à Annie Cordy

Malgré les mesures sanitaires, ses obsèques auront été fidèles à ce qu'elle incarnait toute sa vie. Plus de 500 personnes, dont beaucoup d'anonymes, ont rendu un dernier hommage très populaire à Annie Cordy ce samedi. La cérémonie s'est déroulée en plein air sur les hauteurs de Cannes, avec quelques amis du monde du spectacle. Elle a été inhumée dans l'intimité dans le cimetière Abadie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.