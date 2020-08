Un distributeur de billets attaqué à l'explosif dans les Yvelines

Un individu a fait exploser un distributeur automatique de billets à l'intérieur d'un supermarché à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines ce vendredi matin. Sept personnes ont été légèrement blessées. Mais au vu des dégâts, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Le malfaiteur a fait chou blanc. L'explosion n'a pas permis de faire sauter le coffre dans lequel se trouvaient les billets.