Un documentaire pour dédiaboliser le requin bouledogue

Sur l'île de La Réunion, les requins bouledogues sont régulièrement impliqués dans des attaques mortelles contre les hommes. D'après des scientifiques, la connaissance du comportement de ces animaux peut éviter les agressions. Le secret pour les approcher est de ne pas faire de bruit et d'être le plus discret possible. Ces explorateurs du monde aquatique ont même réalisé un documentaire pour dédiaboliser cet animal tant redouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.