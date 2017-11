Il est mort à Verdun le 4 août 1916 mais les restes de son corps n'ont été retrouvés que près d'un siècle plus tard. Grâce aux recherches ADN et aux logiciels de modélisation du visage, le Sergent Fournier a été identifié. Un moment d'émotion fort pour ses descendants, qui ne possédaient de lui qu'une photo de régiment en noir et blanc.