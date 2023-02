Un enfant et son dromadaire : une amitié au grand galop

Un enfant du désert marocain découvre que son dromadaire est un champion. Épaulé par une vétérinaire, il se lance dans l'aventure des courses. "Zodi et Téhu" est un film qui nous plonge au cœur d'une tradition des pays du Maghreb, les courses de dromadaires. Il s'agit d'un sport particulier puisque l'animal peut faire des pointes à 60 km/h et possède un déhanché très particulier. "C'est un peu comme si tu dansais. C'est impressionnant parce qu'un dromadaire c'est vraiment grand", confie l'acteur Yassir Drief. Notre jeune héros va changer de dimension en découvrant les courses des pays du Golfe. Des événements retranscrits en intégralité à la télévision, des superbes productions suivies par toute une population. Nous avons tourné ces images au Qatar. Chacun de ces dromadaires vaut entre cent mille et un million d'euros. Là-bas, il n'y a plus de jockey depuis 2004. Des cas de maltraitance sur enfants et des accidents graves ont mené à l'interdiction de monter les animaux. Ce sont donc des robots munis de cravache et de talkie-walkie qui permettent de mener l'animal à distance. Le temps d'un tournage, nos acteurs ont donc été embarqués dans ces courses particulières, une immersion dans un monde fascinant. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, J. Clouzeau, S. Rang des Adrets