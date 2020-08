Un enfant sauve un autre enfant de la noyade

La noyade est la première cause de mort accidentelle chez les moins de 25 ans dans le pays. À Dinard, un enfant de sept ans en a été sauvé dans la piscine d'un camping par un autre enfant de seulement trois ans son aîné. Grâce à cet acte héroïque et l'intervention de deux adultes, qui lui ont prodigué les premiers soins, il est aujourd'hui sorti d'affaire. Nos journalistes ont recueilli les témoignages sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.