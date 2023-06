Un enfant sur deux ne sait pas nager à Marseille

Marseille est la métropole la plus ouverte sur la mer. Rendez-vous dans une piscine pour une opération spéciale avec des champions olympiques et une centaine d'enfants. Beaucoup savent à peine nager, d'une nage hésitante. Trois champions, dont Florent Manaudou, viennent transmettre un peu de leur expérience. Ils sont choqués que dans cette ville, l'apprentissage de la natation soit ainsi délaissé. Les professeurs de collèges expliquent qu'ils n'ont pas assez de créneaux horaires pour la natation. Dans les quartiers nord, les piscines sont trop éloignées. La ville est sous-dotée : quatorze piscines pour 900 000 habitants. C'est trois fois moins que la moyenne nationale. En 25 ans, quinze piscines ont été fermées, dont une en mauvais état. La nouvelle municipalité compte la réhabiliter. Dans un autre bassin, on a une piscine tournesol des années 60 où des enfants se baignent tous les jours. La mairie promet d'ouvrir deux nouvelles piscines ; 28 maîtres nageurs supplémentaires ont été recrutés. Mais cela prendra des années. TF1 | Reportage G. Bellec, J. Clouzeau,