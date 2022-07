Un enfant tué à Nice : trottinettes, un danger public ?

L'enfant s'était réfugié à Nice pour fuir la guerre en Ukraine. Il est mort en traversant un passage piéton renversé par une trottinette. Certains témoins sont encore bouleversés. Sur la promenade des Anglais, les Niçois semblent habituer aux comportements dangereux des usagers de trottinettes. Le maire de la ville a déjà interdit les trottinettes en libre-service. Et si le gouvernement lui permet de réglementer davantage son usage, "dans la minute, vous avez un arrêté de police, du maire qui interdit aux trottinettes d'emprunter les pistes cyclables, dès lors que ce sont des trottinettes à moteur", prévient Christian Estrosi, maire (Horizons) de Nice (Alpes-Maritimes). De plus en plus de citadins se convertissent à la trottinette électrique. Certains ne maîtrisent pas toujours leurs engins. D'autres prennent parfois des risques inconsidérés. Bref, l'usager de trottinette exaspère souvent. Depuis 2019, la législation s'est beaucoup renforcée : les vêtements réfléchissants de nuit, l'avertisseur sonore, les éclairages avant et arrière sont obligatoires. En revanche, le port du casque ne reste que recommander. D'autres règles sont intangibles comme ne pas rouler sur le trottoir, ne pas être plusieurs sur la trottinette et ne pas dépasser les 25 km/h. Mais pour certaines associations, il faut encore aller plus loin. En 2021, 24 utilisateurs de trottinettes ont été tués en France, 17 de plus que l'année précédente. TF1 | Reportage H. Dreyfus, P. Roubaud, B. Poizeuil