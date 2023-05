Un épicier ambulant au plus près des Français

Au milieu des bocages bourguignons, voici un camion rouge qui ne passe pas inaperçu. Marius Laporte, 33 ans, est épicier ambulant dans le Brionnais. Avec lui, nous partons sur les routes de campagne rencontrer ces Français qui vivent loin des métropoles. Crise économique, inflation ... chaque semaine, il est un témoin privilégié des espoirs et des inquiétudes de la population. Ce matin-là, dans ce village de 300 habitants, le coût de la vie alimente toutes les conversations. Marius a lancé son activité il y a un an dans un contexte économique difficile. Son petit budget ne lui a pas permis d'acheter un véhicule professionnel. Alors, il a réaménagé un ancien camion de pompiers. Une reconversion professionnelle pour cet ancien géographe. Loin des manifestations dans les grandes villes, ici, l'inquiétude majeure des habitants c'est la disparition des petits commerces ou le manque de médecins. Alors, même si ses produits sont 30% plus chers que dans les hypermarchés, les habitants ont accueilli Marius à bras ouverts. Très dévoué, Marius n'oublie jamais la solidarité. Une aide précieuse pour les personnes âgées. Une aventure humaine et peut-être une renaissance dans les campagnes grâce à ces nouveaux habitants amoureux de nature et de liberté. TF1 | Reportage C. Blampain, A. Cerrone, B. Gereys