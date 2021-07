"Un été en combi" : à la découverte des richesses culinaires du Pays Basque

Nous sommes guidés par Frantxoa, l'aîné des enfants Oteiza, célèbre dynastie d'éleveur de porcs de la région. La plus grande fierté de cette vallée s'affiche à flanc de colline : les Kintoa. Ces petits porcs noirs avaient disparu de la région, mais ont été réintroduits il y a trente ans par le père de Frantxoa. Ils doivent leur goût si particulier à leur alimentation. Nous quittons l'enclos. Nous retrouvons nos sept chevaux sous le capot. Les routes sinueuses des Aldudes comblent tous nos besoins. La soif de rencontre, mais aussi notre faim de bons produits, car cette vallée concentre trois appellations d'origine contrôlées dans un rayon d'à peine 30 km. Après le Kintoa, intéressons-nous aux brebis qui donnent vie au fromage Ossau-Iraty. Une meule pèse entre deux et sept kilos. Nous reprenons la route en direction du village d'Irouleguy. Vue d'en haut, on apprécie plus encore les courbes de ses vignobles où naissent des vins jusqu'ici disparus. C'est grâce à Jean Brana. Vigneron et apprenti sorcier, il a tout simplement ressuscité des cépages.