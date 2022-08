Un été sans écran, est-ce possible ?

Théo prend le train pour la première fois, le début d'un grand trajet jusqu'en Espagne. De longues heures de transport et un défi pour sa maman, pas d'écran pour le distraire. Un jeu est vendu comme kit de survie pour le voyage, basé sur l'observation et l'imagination. C'est un constat sans équivoque partagé par l'ensemble des Français, qui passent en moyenne trois heures trente par jour rien que sur leur smartphone. L'été est donc une excellente occasion de décrocher, et de faire le plein d'activité pour s'en sevrer. Sur un paddle ou au fond de l'eau, pas d'ennui. Et sur le sable, les châteaux ont la cote. Certains ont choisi une semaine de randonnée. Comme guide, Claire à l'habitude d'accompagner ces familles désireuses de couper avec leurs mauvaises habitudes. Des retrouvailles en famille, avec soi ou avec l'essentiel, sans aucune autre notification. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Le Goic