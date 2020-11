Un exosquelette pour réapprendre à marcher

Se tenir à nouveau debout est un moment toujours très émouvant pour les personnes paralysées. C'est le cas de Pierre Odelot, qui a été victime d'un accident vasculaire. À l'hôpital de Créteil (Val-de-Marne), il est l'un des premiers patients dans le pays à utiliser un exosquelette. C'est grâce à un boîtier installé sur son dos qu'il va pouvoir le diriger. Il ne fait désormais plus qu'un avec la machine. Debout, il doit d'abord se familiariser avec la position verticale. Un travail d'équilibre et de renforcement musculaire. Fabriquée par une start-up française, cette armature de 80 kilos est la première au monde à être capable de reproduire la marche humaine. Et ce, sans que le patient ait besoin d'une canne ou d'un déambulateur. Un bond en avant autant pour les patients que pour les personnels soignants. Jusqu'à présent, ils utilisaient un verticalisateur. Grâce à cet exosquelette, les patients peuvent remarcher beaucoup plus tôt. Ce matériel est pourtant encore coûteux, soit 175 000 euros, et l'hôpital public Albert Chenevier est le seul à en bénéficier pour l'instant.