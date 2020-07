Un face-à-face étonnant avec des loups blancs d'Alaska dans le parc Alpha du Mercantour

Pour tous ceux qui ont prévu de partir dans le Mercantour, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir les nouveaux pensionnaires du parc Alpha. Une nouvelle meute de loups blancs vient d'arriver dans ce vaste sanctuaire de douze hectares. La nouvelle s'est vite propagée et leur enclos d'un demi-hectare est maintenant scruté par tous les visiteurs. Cette troisième meute est une attractivité assurée pour le parc pour au moins deux ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.