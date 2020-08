Un feu hors de contrôle en Californie : 8 000 personnes évacuées

À l'est de Los Angeles, dans le comté de Cherry Valley, plus de 6 000 hectares de forêts ont brûlé en quelques heures. Pas moins de 8 000 personnes ont dû être évacuées. Le feu qui s'est déclenché vendredi reste hors de contrôle. Et la chaleur et la sécheresse font craindre le pire. On fait le point sur la situation dans la vidéo ci-dessus.