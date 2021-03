Un food truck cinq étoiles à Marseille

À première vue, c'est un food truck comme un autre ou presque à Marseille. Mais aux commandes, c'est un chef étoilé, Alexandre Mazzia, tout juste auréolé d'un troisième macaron du guide rouge. Il est le seul à avoir obtenu cette consécration cette année. Si l'établissement est fermé au public, Alexandre Mazzia et son équipe s'active chaque jour pour préparer les plats à emporter du food truck avec toujours la même inventivité et la rigueur d'un trois étoiles. Chaque jour, jusqu'à 200 plats sont préparés dans la cuisine et le food truck installé à deux pas du restaurant. Des formats snacking à 25 euros ou des menus gastronomiques à 55 euros. Et un macaron supplémentaire attire désormais de nouveaux gourmets. Oser les cuissons, les épices ou les textures, l'univers d'Alexandre Mazzia est une expérience. Un voyage où l'ancien champion de basket-ball cultive l'exigence. Il profite même de la présence de son équipe pour régulièrement s'entraîner sur des plats ou des dressages. Garder la main en espérance la réouverture.