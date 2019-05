Un froid persistant en plein mois de mai

Le Puy-de-Dôme affiche encore un paysage hivernal en plein mois de mai. Le brouillard, la neige et le froid y sont de retour ce matin du 5 mai 2019. Du jamais vu depuis plus de 75 ans. Un temps qui n'affecte pas la bonne humeur des habitants de la région malgré une vie au ralenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mai 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.