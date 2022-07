Un glacier s'effondre en Italie : le bilan provisoire fait état de six morts et dix disparus

À 15 heures ce dimanche 3 juillet, un bloc de glace s'est détaché en Italie sur le sommet de Marmolada. Dans sa chute, il a entraîné des tonnes de neige, provoquant un assourdissant torrent de gravats. Assistant à la scène, deux alpinistes semblaient tétanisés. L'avalanche a fauché une quinzaine de randonneurs. Le bilan provisoire est très lourd. Pour le moment, les autorités comptent six morts et huit blessés. Dix autres personnes sont portées disparues. Sur une photo aérienne, on aperçoit le glacier de Marmolada comme coupé en deux. Situé à 3 300 mètres d’altitude, il est le plus haut sommet du massif italien des Dolomites. Ces dernières heures, la température a battu des records à dix degrés. C’est trois degrés de plus que d’habitude. Ces derniers jours, des bâches isolantes avaient d’ailleurs été posées sur des blocs de glace. Un geste désespéré pour ralentir la fonte des neiges. Ce soir encore, cinq hélicoptères survolent la zone pour retrouver d’éventuels survivants. TF1 | Reportage G. Brenier