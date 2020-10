Un habitant de Seine-Saint-Denis décide d'ouvrir une librairie dans son département

Luc Pinto Barreto a ouvert une librairie juste en face de la gare RER de Seine-Saint-Denis. Plus de 600 références sont proposées dans son conteneur. Concrètement, voilà l'idée : "si les personnes ne vont pas vers les livres, il faut faire en sorte que les livres aillent le plus possible vers les gens". Pour cet ancien agent de maintenance, les livres, c'était une évidence. Retour sur le lancement de ce projet audacieux.