Un immeuble à l'heure de la vie chère

À 50 km de Saint-Étienne, dans une petite ville de 8 000 habitants, c'est une barre d'immeubles comme il en existe des milliers en France. Une résidence où nous avons choisi de frapper aux portes, rencontrer ces Français de toute condition, comprendre comment l'inflation a bousculé leur quotidien. La première à nous ouvrir sa porte s'appelle Hélène. Aide ménagère de 57 ans, elle n'a que trois quarts d'heure pour déjeuner, avant de répartir au travail. Sa principale préoccupation du moment, c'est le prix des courses qui a flambé. "28 articles, c'est 65 euros là. Les œufs, le beurre... Tout a augmenté. Je pense qu'il faut cibler quelques promotions pour arriver à s'en sortir", indique-t-elle. À peine une demi-heure pour manger, et Hélène doit repartir. Elle parcourt 300 km chaque semaine, à ses frais, pour travailler. Malgré un salaire modeste de 1400 euros, elle n'est pas éligible à la prime carburant mise en place par le gouvernement. Sur ses conseils, nous montons au deuxième étage pour rencontrer Daniel. Âgé de 72 ans, ce retraité vit dans cet appartement depuis sept ans. En six mois, son loyer mensuel a augmenté de 50 euros par mois. En cause, la chaudière collective au gaz qui a fait exploser les charges. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi, B. Gereys