Un immeuble s'effondre à Marseille : huit personnes portées disparues

Un calme presque étonnant dans cette vidéo tournée dix minutes à peine après l’effondrement. Passée la sidération, l'agitation. Les habitants qui sortent de chez eux pour constater les dégâts et indiquer ensuite aux pompiers, qui arrivent, la rue où un immeuble entier vient de s'effondrer. À 00h40, en plein cœur de Marseille, dans le Ve arrondissement, l’immeuble du 17 rue de Tivoli s'écroule. Il emporte dans sa chute une partie des deux bâtiments adjacents, le 15 et le 19. Ces habitants qui vivaient au 19, au rez-de-chaussée, nous apparaissent encore désorientés quand nous les interviewons. Parmi les riverains, il y a ceux qui ont tenté de chercher d'éventuelles victimes. Et ceux qui sont plus éloignés, qui racontent la frayeur en pleine nuit. Une trentaine de personnes sont prises en charge, mais aucune n’est grièvement blessée. L’urgence est de chercher des habitants qui seraient coincés sous les décombres. Une mission impossible pour les pompiers dans un premier temps, car sous les ruines, un feu s’est déclaré. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Agnès, S. Jou