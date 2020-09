Un jeune enlevé dans un bus à Orly

Un adolescent qui était dans un bus a été sorti de force par une vingtaine de jeunes, jeudi soir, vers 19h, à Orly dans le Val-de-Marne. Le chauffeur n'a rien pu faire. Une enquête a depuis été ouverte pour enlèvement et séquestration. Les policiers pensent à un énième match retour entre Orly et Villeneuve-le-Roi. Les jeunes des deux villes se vouent une haine totale, souvent sur fond de guerre pour l'argent de la drogue.