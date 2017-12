Un jour, une idée : rencontre avec Louis-Xavier Leca, fondateur du projet solidaire en faveur des SDF

Louis-Xavier Leca a fait de la lutte contre l'exclusion le combat de sa vie. Il est à la tête d'un projet social et solidaire en faveur des SDF. Grâce à cette initiative, les commerçants, tout comme les particuliers, pourront venir en aide à ces personnes en difficulté de leur quartier. Ces dernières pourront manger, utiliser les toilettes, passer un appel, ou même recevoir des conseils. Dans les commerces, des pictogrammes leur indiquent les services proposés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.