Un label anti-Covid dans des crèches, écoles ou commerces pour rassurer les usagers et clients

Les équipes municipales continuent notamment d'accompagner le déconfinement. Elles vont même aider les acteurs du secteur privé. Un exemple dans la ville de Colombes (Hauts-de-Seine), qui a fait appel à un cabinet d'audit pour labelliser les conditions d'accueil du public dans ses propres locaux. Et elle finance aussi une partie de ces vérifications pour le commerce qui le souhaite.