Un magasin dans la déchetterie : servez-vous, c'est gratuit !

Appareils électroniques, étagères remplies de livres et de jouets, à première vue, on se croirait dans un magasin d'articles de seconde main classique. Mais ici, tout est gratuit. Un magasin à l'intérieur d'une déchetterie, le concept est unique dans l'Hexagone. Une fois leur carte de résidence scannée, les clients peuvent déposer des déchets et aussi les objets dont ils n'ont plus besoin. Dans l'établissement, 80% des objets sont recyclés. En face, dans la cour des matériaux, tout ce qui est déposé est récupéré. "Par rapport à une déchetterie classique, on arrive à détourner 60% des matières et matériaux qui ne partent pas à l'enfouissement. C'est environ 2 000 tonnes par an.", affirme Karine Pain, directrice de la communication de SMICVAL. Cette déchetterie nouvelle génération attire jusqu'à 600 personnes par jour. Dans le département, deux autres sites devraient ouvrir d'ici 2024. TF1 | Reportage Y. Chambon, R. Dybiec, D. Bertaud