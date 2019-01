Un manifestant recherché pour violence envers des gendarmes

Au cours des manifestations du samedi 5 janvier 2019, un homme est devenu l'incarnation des violences envers les forces de l'ordre. À visage découvert, il avait frappé longuement un gendarme mobile à mains nues. Il s'en est déjà pris violemment à un autre militaire un peu plus tôt. La police judiciaire a décortiqué la vidéo de la scène et a identifié l'assaillant. L'individu, activement recherché, serait un boxeur professionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.