Un mariage arrangé entre Eurostar et Thalys

La fusion entre Thalys et Eurostar est un mariage de raison. Le premier rallie la Belgique et les Pays-Bas, le second dessert l'Angleterre. Combiner les deux entreprises permettrait de créer un réseau unique à travers cinq pays. L'idée, un seul et même site pour les billets, un seul et même train pour les trajets. Mais le projet pourrait prendre deux ans avant d'aboutir, car la SNCF doit d'abord convaincre les autres actionnaires et les 2 300 salariés des deux groupes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.