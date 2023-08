Un million et demi de jeunes avec le pape pour la veillée

Le pape a célébré ce dimanche matin une messe devant un million et demi de pèlerins pour clôturer la fin des Journées Mondiales de la Jeunesse. Les jeunes catholiques étaient très nombreux à assister à la veillée, organisée dans un immense parc à Lisbonne. Ils ont afflué du monde entier. Un cortège ininterrompu. Toute la journée samedi, sur plus de dix kilomètres, pour venir prier. Même à un kilomètre de la scène, même derrière les écrans, il n'y avait plus un espace libre. C'était le moment de garder la foi. Enfin, le pape apparaît. Les 1 500 personnes sont restées silencieuses. Parmi elles, des étudiants d'Eure-et-Loir qui prient côte à côte. Après la veillée, tous y ont passé la nuit. Certains ont dormi sur l'autoroute. Il a fallu partager les difficultés, parfois les matelas. Ce dimanche matin au réveil, cela fait presque 24 heures que ces Français sont là à attendre la messe. Les prochaines JMJ auront lieu en 2027 à Séoul, en Corée du Sud. TF1 | Reportage F. De Juvigny, V. Gauquelin, S. Cherifi