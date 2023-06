Un mois de pluie en deux heures à Lyon

Pour valider son ticket samedi soir à Lyon, le métro s'empruntait les pieds dans l'eau. Sur les routes, aussi, les automobilistes ont fait face au déluge. Un conducteur n'a rien pu faire. Il a dû attendre sur le toit de son véhicule. Des jeunes se sont abrités sur le banc d'un abribus. Il y en a même ceux qui ont été surpris en plein jogging. Une habitante témoigne :"C'était quand même assez fort, inattendu, puisque à Lyon, on n'a pas des gros orages comme ça". Pendant plusieurs heures, trois casernes de sapeurs-pompiers ont été saturées d'appels téléphoniques. Une caserne en particulier, entre 19h30 et minuit, a reçu 800 coups de fil. Ce dimanche matin encore beaucoup d'opérations de pompage ont eu lieu dans les immeubles. C'est le cas d'un parking souterrain. C'est le sud de l'agglomération lyonnaise qui a été touché par ces orages. Le département du Rhône était placé en vigilance jaune samedi, et c'est toujours le cas pour ce dimanche, tout comme 50 départements de la moitié sud de l'Hexagone. TF1 | Reportage P.Gallaccio, C. Gerbelot