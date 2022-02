Un monde de briques : quand les adultes restent des enfants

Son rêve d'enfant, Geoffrey aura attendu d'être un adulte pour la réaliser. À 46 ans, enfin, il l'a sa ville entièrement construite en briques. "Le principe, c'est de laisser libre cours à son imagination. On peut s'autoriser à absolument tout avec ces produits", rassure-t-il au micro du 20H de TF1. Un peu plus de 40 000 pièces et sept ans de travail, tout sort de sa tête. Et quand on aime, on ne compte pas. Cette pièce de 56 mètres carrés, dans la vidéo en tête de cet article est exclusivement réservée à sa passion pour construire et surtout stocker les briques, son trésor. Avoir le plus de briques possible, Olivier, 40 ans partage le même désir. Lui, qui ce matin-là prépare un déménagement un peu spécial. Il emporte dans son coffre quelques-unes de ses plus belles constructions. Rendez-vous dans une salle d'exposition dans laquelle il rejoint d'autres fans de Lego. Ensemble, ils vont présenter une partie de leur collection au public. Les premiers visiteurs arrivent. Dans la salle, tous les styles se mélangent. Il y a les puristes qui suivent à la lettre la notice de construction. D'autres préfèrent laisser libre cours à leur imagination. Mais peu importe les préférences, la réaction du public est à chaque fois la même. Le monde de la petite brique attire de plus en plus les grands enfants. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou