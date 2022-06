Un mort, deux blessés graves : la France balayée par les orages

En tentant de se mettre à l'abri, elle s'est retrouvée prise au piège dans un torrent de boue à Rouen en Seine-Maritime. Emportée par le courant, une femme meurt noyée, bloquée sous un véhicule. Un voisin a vu la scène depuis sa fenêtre. Mais il n'a rien pu faire. Toute la nuit du samedi à dimanche, les pompiers sont intervenus, mais ce matin encore, beaucoup de débris sont visibles sur la route comme dans les maisons. Partout en France, ces intempéries ont fait quinze blessés dont deux graves. Il s'agit d'un adolescent de 13 ans qui se trouve dans un état critique, et d'un homme de 52 ans brulé par l'un des 50 000 impacts de foudre qui ont touché le pays ces dernières 24 heures. En Seine-et-Marne, une maison a été en partie détruite. La journée du samedi a été la plus orageuse depuis trois ans. Pour ne prendre aucun risque, à Paris, aux abords du Bois de Vincennes, 40 000 personnes ont été évacuées d'urgence d'un festival de musique. On constate la même scène, à 200 km plus loin. En urgence, il a fallu mettre à l'abri 12 000 scouts qui se réunissaient au château de Chambord. Après cet épisode orageux, tout le monde attend n retour à la normale. Ce soir, 7 000 foyers sont toujours privés d'électricité. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Lebranchu, L. Adda