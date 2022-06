Un mort, deux blessés graves, les orages ont balayé l'Hexagone

En quelques minutes, la rue est totalement inondée. Prise au piège dans un torrent, une femme meurt noyée, bloquée sous une voiture emportée par l'avalanche. L'accident a eu lieu sur les hauteurs de Rouen. Un homme a assisté à la scène depuis sa fenêtre. "C'était horrible", a-t-il affirmé. Il n'a rien pu faire. Ce dimanche matin, il reste encore de la boue dans la ville. Les habitants sont sous le choc. Sur l'ensemble du territoire, les orages de samedi ont fait quinze blessés dont deux graves. Une adolescente de treize ans se trouve dans un état critique et un homme a été brûlé par la foudre. Environ 50 000 impacts d'éclairs ont été enregistrés ces dernières 24 heures. En Seine-et-Marne, une maison a été touchée. Par chance, les propriétaires n'étaient pas sur place. En plus des dégâts matériels, 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Des coupures qui ont poussé les organisateurs de nombreux événements à annuler les festivités. Aux abords du Bois de Vincennes, 40 000 personnes ont été évacuées. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Lebranchu, T. Gathy