Un mort et cinq blessés : six piétons fauchés par une voiture

C'est avec cette voiture de location que six piétons ont été renversés ce dimanche matin. Le bilan de l'accident survenu vers six heures est lourd. Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie et une victime dans une situation critique a été héliportée vers le centre hospitalier de Nancy. Quatre autres personnes sont également blessées. Elles ont été percutées le long de cette route. Les témoins de l'accident décrivent un véhicule qui accélère. Le conducteur du véhicule a pris la fuite. Il a percuté différents groupes de jeunes sans s'arrêter. "Il y a une enquête en cours et je suis un peu dépité", rapporte Patrick Bœuf, maire de Charmes. Une trentaine de personnes, témoins de la scène, sont actuellement prises en charge par les psychologues. Elles sortaient toutes de cette boîte de nuit. Les voisins comme Christian, sont marqués par ce drame. Quelques heures après les faits, les occupants de la voiture ont été interpellés. Leurs auditions permettront de comprendre plus précisément les raisons de cet accident. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly