Un multirécidiviste tue une adolescente à Nantes : le suivi des délinquants sexuels remis en question

"Un échec pour la société". Ces mots ont été prononcés par le procureur chargé de l'enquête sur le meurtre d'une adolescente à Nantes. L'homme qui a avoué est un multirécidiviste. Il avait déjà été condamné à 18 ans de prison pour neuf viols et trois tentatives. Depuis sa libération, il n'avait pour seule injonction de soin qu'un rendez-vous tous les deux mois. Alors, la justice aurait-elle pu l'empêcher si le délinquant avait été plus suivi, plus contrôlé ?